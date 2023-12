Vasárnap este, Stockholmban vette át a legmagasabb tudományos kitüntetést, a Nobel-díjat Karikó Katalin és Krausz Ferenc. A hivatalos ünnepséget megelőzően szombat este a stockholmi magyar nagykövetség rendezett köszöntő eseményt a magyar díjazottak tiszteletére. Az eseményen Csák János kulturális és innovációs miniszter is beszédet mondott, melyet az alábbiakban változtatás nélkül, teljes terjedelmében közlünk.

Köszönöm szépen! Jó napot kívánok! God dag! (svédül: Jó napot kívánok!) Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Házelnök úr, tisztelt vendégeink és ünnepelt Nobel-díjasaink!

Igazi kiváltság és öröm itt ünnepelni a tudományt és a 2023-as Nobel-díjjal kitüntetett kivételes személyiségeket, köztük két magyar honfitársunkat is.

Két szó jut eszembe, amikor e személyiségekre gondolok. Az egyik az inspiráció, a másik a hatás. Nem ez a legjobb az emberiségben? Akkor is, ha politikusok, üzletemberek, tudósok, művészek vagy szülők vagyunk. Hiszen mindannyian hatást akarunk gyakorolni? Inspirálni a gyermekeinket, a diákjainkat, a kollégáinkat és időnként akár a nemzetünket! Igen, ezt akarjuk: inspirálni és hatást gyakorolni. A tudomány és a személyiségek, akiket ma ünnepelünk, valójában az inspirációt és a hatást képviselik.

Időnként azt hisszük, hogy a tudósok egy másik világban, egy másik kontinensen, egy másik naprendszerben élnek. Pedig valójában, ha belegondolunk, sok közös van bennünk. Először is a kíváncsiság, vízió, amelyen el kell gondolkodni, az ügy iránti elkötelezettség, sőt az ügy iránti megszállottság is. És szükség van kitartásra is. Nem erre van-e szüksége egy szülőnek is, amikor gyereket nevel? Kitartásra, türelemre? Még kedvezőtlen körülmények között is, amikor nincs meg a pénz, amikor még a kollégái sem értik meg az embert. De akkor is menni kell az úton, ki kell tartani az elképzeléseink mellett, és küzdeni. Ez jellemzi tudós hőseinket. És végül, de nem utolsósorban a csapatmunka. Ahogy ezúttal is, általában nem egy ember kapja a Nobel-díjat, hanem a világ minden táján dolgozó csapatok. Ha megnézzük az idei fizikai és orvosi Nobel-díjakat, tudjuk, hogy a díjazottak mind együtt dolgoztak, még ha személyesen akár nem is találkoztak.

Van tehát két magyar Nobel-díjasunk. Ahogy Nagykövet asszony is mondta, a magyarok szerte a világon nagyon büszkék rájuk. És ha magyar vagy, akkor valójában nemzetközi is vagy.

Mi egy kis nemzet vagyunk a nagy erők kereszteződésében, a világ egy nagyon szeles, sőt viharos részén. Népek, seregek jönnek-mennek keletről nyugatra és fordítva, északról délre és fordítva. Mi pedig 1100 éve ott élünk, nagyra becsüljük és büszkék vagyunk örökségünkre.

Ha belegondolnak, lélekszámunkat messze messze meghaladó arányú teljesítményt nyújtunk a világnak. Nézzük meg a tudományt. Hány magyar Nobel-díjas van egy főre vetítve? Az első a fizikában volt, Lénárd Fülöp 1905-ben. Tehát mi már akkor elkezdtük, amikor a Nobel-díjat éppen csak megalapították. A művészetekben is a saját súlyunkon felül teljesítünk. Gondoljunk csak Liszt Ferencre vagy Bartók Bélára, és még sorolhatnám. Sőt, a sportban is. Puskás neve ismerően cseng? Vagy említhetem a 120 éve született Neumann Jánost. Büszkék vagyunk tehát arra, hogy magyarként hozzájárulunk az emberiség fejlődéséhez és boldogulásához.

Azt hiszem, ennek az alapja az, hogy nekünk, magyaroknak vannak ideáljaink. Most az ember nem tud eszmények nélkül élni. És a mi ideáljaink egybeesnek a svéd eszmékkel. Mert mi is ápoljuk a kötődéseinket és szeretjük a családunkat. Nagyon büszkék vagyunk a nemzetünkre és a hazánkra, akárcsak a svédek. Nagyon büszkék vagyunk a szabadságunkra, az egyéni szabadságunkra és az alkotmányos szabadságunkra is. Ami szintén összeköt bennünket a svédekkel az, hogy tiszteletben tartjuk más népek döntéseit. Nem szoktuk kioktatni egymást.

Tiszteletben tartjuk más népek döntéseit, a demokratikus döntéseket és más nemzetek méltóságát.

Ebben a szellemben gratulálok századjára is Nobel-díjasainknak! Isten áldja tudósainkat az emberiség javára! Isten áldja Svédországot és Isten áldja Magyarországot! Köszönöm szépen!

Nyitókép: Stockholm, 2023. december 10. Karikó Katalin biokémikus átveszi az orvosi-élettani Nobel-díjat XVI. Károly Gusztáv svéd királytól a 2023-as Nobel-díjak átadási ünnepségén a stockholmi hangversenyteremben 2023. december 10-én. A magyar kutató az amerikai Drew Weissmannal megosztva az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseiért kapta meg a díjat.MTI/Koszticsák Szilárd