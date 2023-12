„Tisztában vagyok vele, hogy a Facebook gyülekezőhelye a súlyos elmebetegeknek is, még ha teológinának is álcázzák magukat, no, meg a követőiknek, de az túlzás, hogy nekem kell korrepetálást tartanom nekik az internet működéséből. (Kérlek, ne küldjétek el többször buggyantka bejegyzéseit).

Az történt, hogy valaki megcsinálta az ezerhatszáztizenkettedik lejáratóoldalt rólam, stílusából ítélve a bulvártévé csöcskontent portáljának nyomoronc kontentiparosait sejtem mögötte, de lehet, hogy ebben tévedek. Mindenesetre amint bekövetett, azzal a lendülettel tiltottam is ki, trollprofilokat nem etetek.

Vélhetően belájkolta a zavarodott hölgyemény oldalát is, ott azonban meglepő dolog történt, már amennyiben az önimádó elmebaj meglepetésnek számít. (Majd berakom a csevejt alább, hogy lehessen velük kommunikálni, annak, aki akar, de szótagolva és caps lockkal írjon, mert nem fogják máskülönben érteni).

Kommentelőivel közösen jól megfejtették, hogy egy rólam szemlátomást roppant előnytelen képet használó montázst, amely ráadásul egybemos az agyament szélhámossal, biztos én csináltam, és ebbe azután jól bele is hergelik magukat. Mit is kell ilyenkor mondani még? Ja, igen”

***