Muhhamad büszkén kiposztolta, hogy „London Gázával van” – mi pedig hirtelen úgy érezzük, hogy Európa elveszett

Fenntartva a morális alapvetést, miszerint minden életért kár, pláne a körülöttük fortyogó fegyveres konfliktusok ártatlan, civil áldozataiért, van abban némi drámai sorszerűség, ahogy a Nyugat e napokban is lereagálja az izraeli eseményeket.

Rögzítsük, sokadszorra is: fanatikus és kíméletlen fegyveresek október 7-én rárontottak izraeli civilekre, csecsemőt égettek, időst gyaláztak, túszokat ejtettek, minderről pedig büszkén számoltak be a saját családtagjaiknak és az egész világnak. Majd visszamenekültek Gázába, ahol a Hamász évek óta kíméletlen terrorállamot működtet. Azóta is ott „várják” a valóban határozott és kemény, egyúttal maximálisan érthető ellencsapásokat. Amik vélhetően amerikai nyomásra óvatosabbak, mint amilyeneket az első, jogos felindultság diktált volna.

De akkor is:

az Izraelt ért példátlan és bestiális terrortámadás megtörtént, annak léptéke és „minősége” egészen felfoghatatlan.

Pontosabban annak kéne lennie, de különösen is az elmúlt napok fejleményei és eseményei, továbbá a gyalázatot feledő, szinte kizárólag a palesztinokkal szimpatizáló médiavisszhang arra engednek következtetni:

fájdalmasan megbillent a Nyugat erkölcsi mércéje.

Londonban háromszázezres tömeg jelzi vészjóslóan: az ott élők oldalt választottak. Egy országban, ahol már a főváros polgármestere és a miniszterelnök is bevándorló, sőt, előbbi még muzulmán is, ráadásul ugyanez igaz a „szomszédos” Skóciára is, nos, ott a jelek szerint a zsidóság nem sok jóra számíthat. Ahogy egy miniszter sem.

De igaz ez a hasonló demonstrációknak helyt adó Belgiumra, Franciaországra vagy Németországra is. A rendőrök persze olykor fellépnek a terrort éltetőkkel szemben, be is tiltanak egyes akciókat, az államok vezetői óvatosak, de a média és a közhangulat kezd egy irányba mutatni: