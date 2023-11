„A kérdés – amely már évekkel ezelőtt is felmerült egyesekben – most újra előkerült. A Lost Angeles Times számolt be róla, hogy baloldali történészek az izraeli kormány nyelvezetét a népirtáshoz vezető nyelvezetnek nevezték. A kacifántos mondat egészen konkrétan így szól: »a pusztítás és a gyilkosságok szintje alig több mint egy hónap alatt, valamint az izraeli állami vezetők és a hadsereg magas rangú tisztjei által kifejezett pusztító nyelvezet nem arra utal, hogy a Hamász egyes militánsai vagy a Hamász katonai célpontjai ellen irányulnak, hanem arra, hogy az ENSZ népirtást büntető egyezményének nyelvén szólva a gázai palesztinok ellen 'mint olyanok' elleni halálos erőszakot szabadítottak el«.

(1) Az egy dolog, hogy baloldali történészek Izrael ellen fordulnak – ez régóta ismert jelenség.

Magyarországon már a hidegháború során is arra használták az egyes baloldali történészeket és ügynököket, hogy Izraelt és a cionizmust szidalmazzák, itthonról is ismert lehet ez a módszer. Eközben azonban már maga a holokauszt-kutatás is támadás alatt áll. A holokauszt története és a történtek megismétlődésétől való félelem, mely erősen jelen vannak a modern európai identitásban és politikai nyelvezetünkben, a zsidókra feltétlenül áldozatként gondol. Az izraeli-palesztin konfliktusban viszont azok, akik elutasítják Izrael létét, a legkevésbé sem szeretnének áldozatként gondolni a zsidókra, csakis hatalmas, erős, kegyetlen elkövetőkként. A holokauszt története következésképp ellenfél számukra.

Bár lassan egy hónapos hír, de a magyar sajtóba szinte semmilyen szinten nem jutott el, ezért érdemes feleleveníteni:

két, az Amszterdami Egyetemen (UvA) tanuló doktorjelölt úgy vélte, hogy az egyetem nem állt ki eléggé a palesztinok mellett.

Nyílt levelükben, amelyet már több mint 1100-an írtak alá, felszólítják az UvA-t, hogy foglaljon állást és szólaljon fel az »izraeli erőszak ellen« Gázában. A levélírók szerint az UvA »elfogultságot és cinkosságot mutat a palesztinok kiirtásában«. Miért tanít az UvA a dekolonizációról, a holokausztról és a népirtásról, ha közben »mélyen hallgat« arról, ami Gázában történik? A nyílt levél nem tesz említést a Hamász által elkövetett erőszakról.

(2) Érdemes megnézni, pontosan hogy fogalmaz a levél az UvA-n oktatott »holokauszt- és népirtás-tanulmányok« kurzusról (amin jómagam is végeztem): »ismét megkérdőjeleznénk, hogy indokolt-e egy ilyen program befogadása, ha az a palesztinok elleni kibontakozó népirtásról való hallgatásban bűnrészes.«

(3) Azaz: ne tanítsák a holokausztot az UvA-n, vagy csak akkor, ha az a palesztinok elleni »népirtásról« is szól, és elítéli az izraelieket.

A petíciót megdöbbentő módon több olyan hallgató is aláírta, aki a kérdéses kurzuson tanult. (Szerencsére senki az én évfolyamomból).A nyílt levél egy szélesebb folyamatba illeszthető, amiről már tavaly írtam a European Conservative hasábjain angolul,

(4) magyarul pedig a Migráció és antiszemitizmus Nyugaton c. könyvemben mutattam be a jelenséget. A tömeges migráció nem csak antiszemitizmust, a nőkkel szembeni erőszakot és homofóbiát hozott Európába, de a holokauszt-tagadás jelenségét is.A brit Institute for Jewish Policy Research 2017-es felmérése szerint a vallásos muszlimok körében ötször népszerűbb volt az az elképzelés, hogy »a holokauszt csak mítosz« (10%), mint az általános lakosság körében (2%).

2019 januárjában egy angliai kiállítást, amely a holokauszt idején zsidókat mentő albán muszlimok történetét mutatta be, a brit muszlimok támadásai és fenyegetései miatt titkos helyen kellett bemutatni.

A nyugati iszlám holokauszttagadás problémáját még csak nem is a 2015-ös migránsválság okozta,

hiszen a londoni Civitas Társadalomkutató Intézet 2009-es tanulmánya szerint néhány évvel korábban a brit muszlimoknak csak 34%-a értett kifejezetten egyet azzal az állítással, hogy a holokauszt valóban megtörtént. Azaz: a brit muszlimok 66%-a, kétharmada nem volt hajlandó elismerni, hogy a holokauszt megtörtént.

(5) Ez csak a vonatkozó felmérések és cikkek apró része, a Migráció és antiszemitizmus Nyugaton c. könyvemben jóval bővebben írok róla. A nyugati egyetemek az utóbbi években néhány egészen elképesztő dolgot produkáltak, de a holokauszt-kutatónak kiképzett diákok, akik az őket kitermelő holokauszt-oktatási program betiltásáért lobbiznak a saját egyetemükön, mert az elítéli a zsidó kisgyerekek kiságyukban való agyonlövését, valami teljesen új jelenségnek számít.”

Nyitókép: Kápók a neuengamme-i táborban. USHMM, public domain