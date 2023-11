„Donáth Anna továbbra is elhatárolódás látszatával próbálja megtéveszteni a közvéleményt. Ez két szempontból is sántít. Az egyik, hogy a Donáth és a Gyurcsány-Apró klán szövetsége generációkat átívelően töretlen. A másik, talán még pragmatikusabb ok, hogy Gyurcsány azt hiszem végérvényesen bekebelezte a teljes baloldalt az elmúlt években.

Donáth Anna sem gondolhatja komolyan, hogy egy párt politikusa, legyen az országos vagy helyi, más politikát folytat, folytathat, mint amit a párt vezetősége meghatározott. Ráadásul a DK egy tipikusan egyszemélyes párt, kizárólag Gyurcsány Ferenc politikai ambícióinak nyújt technikai, jogi keretet‼️ Bármennyi is a porhintés, eljutottak Gyurcsánytól Gyurcsányig!”

