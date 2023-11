„Ha a kormányváltás gátjának tartja a DK-t, akkor miért működnek még mindig együtt Gyurcsány Ferencékkel? Miért tárgyal ezekben a napokban is a Momentum vezetése a DK-val arról, hogy melyik településen kinek a jelöltje induljon? Miért nem szakítják meg a tárgyalásokat, ha a DK a hazugság politikáját képviseli, mint azt a cikkében állítja?

A helyi tárgyalások arról szólnak, hogy az önkormányzatokban hogyan tudják a helyi érdekeket a legjobban képviselni. Helyi szinten továbbra is együtt szeretnék működni, mi a jelöltek minőségét nézzük, és nem a pártlogókat. Az elmúlt években megmutatta a Momentum, hogy ki merünk állni, ha valahol morális kifogásunk van. Morális alapon akartunk előválasztást Zuglóban 2021-ben, és egyetértettek velünk a helyi választók, ma Hadházy Ákos a kerület országgyűlési képviselője. Nem véletlenül jelöljük Rózsa Andrást polgármesternek Zuglóban, Horváth Csaba ellenében. Pont Zugló példája mutatja meg, hogy mekkora szükség van politikai kultúraváltásra.

Azt ki tudja jelenteni, hogy a cikke után is együttműködnek a DK-val és a többi párttal az önkormányzati választáson? Nem indul külön a Momentum azokon a helyeken sem, ahol jelenleg viták vannak a közös jelöltről?

Természetesen, már többször kijelentettem, és mindig aláhúzom, hogy egyetlenegy körzet, kerület vagy település sem fog a Momentumon múlni, mindenhol közös ellenzéki jelölt lesz. Rengeteg eszközünk van arra, hogy a vitás kérdéseket feloldjuk, ilyen például az előválasztás. Döntsenek a választók, ha valahol a pártok nem tudnak egymással megállapodni! Mi készek vagyunk bárhol előválasztást tartani, ahol az célszerű és indokolt. Zuglóban például nem lehetett tárgyalóasztalnál feloldani a vitákat.

Az eddigi információk szerint a Momentum sem vitatja több DK-s polgármester újrázását. Hogy fog kinézni a kampány? Kiáll majd például a DK-s László Imre vagy Niedermüller Péter mellé, és arra kéri a választókat, hogy szavazzanak rájuk, miközben a pártjuk ön szerint a hazugság kultúráját képviseli, és gátja a kormányváltásnak? Nincs ebben ellentmondás?

Nem a pártlogó miatt állok ki a jelöltek mellé kampányolni, hanem azért a programért és azokért az üzenetekért, amelyekről közösen megállapodtunk. Nem egy párt, hanem az együttműködés képviselői lesznek, és az együttműködésben mindenkitől elvárjuk az igazság kultúráját, éppúgy, mint ahogy már 2019-ben is elvártuk a korrupcióellenes minimumokat. Én csak ezeknek a morális kérdéseknek a mentén tudom a nevemet adni a jelöltekhez. Ha valaki ezzel visszaél, az nem engem minősít, hanem őt. És én ugyanezt várom a momentumosoktól is, sőt, a sajátjaimmal szemben még szigorúbb is vagyok.”

