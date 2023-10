„Hiszen Sehallselát Dömötör, akiből oly gáttalanul ömlenek az orbáni »gondolatok«, mintha sajátjai volnának, közölte is: azért van »szükség« új »konzultációra«, mert rengeteg »vitánk« van »Brüsszellel«. Gondolom, lesz benne sorosozó zsidózás is, amolyan ismétlődő, emlékeztető oltásként…

Ezek az inzultációk – vajon meddig etethetik még »amagyarembereket«? – éppen jól kiszámított, primitív bunkóságukkal hatékonyak. Már régen mindent elmondtak róluk, de hát, ahogy a Fidesz is tudja, ismétlés a tudás anyja…

Nem nemzeti – bár annak hazudják, de nem is annak szánják.

A célközönség a maffia által »magyaremberek«-nek, »mimagyarok«-nak nevezettek. Az ő intelligenciájukhoz, indulataikhoz igazodnak a »kérdések« – a lényeg a statuálás: lám, milyen sokan vagyunk, hogy dübörgünk… Ha holnap azok, akik ebben a demokráciagyilkos gazemberkedésben nem vesznek részt, nem vennék föĺ a munkát, nemcsak a »mimagyaroknak«, uraiknak is fölkopna az álluk, s önként adnák föl magukat…

Nem konzultáció – bár annak hazudják –, nem is annak szánják.”

