„Egyszer talán bele kellene pillantani azokba a jelentésekbe (ha szabad), megnézni, akkurátusan elemezni, hogyan zajlottak a dolgok 1960-ban Nagymágocson. Hogy miféle alakok írogattak, jelentettek, hazudoztak nem sokkal bonyolultabb tartótisztjeiknek, akikkel csalitosban, temetőben, holdfényben és bokrok mellett konspirációsat játszottak. És az is eszembe jutott, tizenhét év alatt a nyomorult Sós Fedő hány embert nyomhatott fel, kik és hogyan szenvedtek hátrányt azért, mert az apjuknak, mondjuk, artézi kútja is volt, esetleg már kétszer jártak Jugoszláviában vagy a téesz titkárnője szexuális célzattal kiszökött hozzájuk a tehenészetbe.

A Kádár-korszaknak végül is nem a logika, hanem a láthatóság volt a rendezőelve. Ha tudták rólad, hogy valahol ott vagy, ott lehetsz, ahol lenned kell, máris a rendszerhez tartoztál. Engedelmes alattvalóként gondoltak rád, olyasvalakire, aki nem lépett le az országból, ezért szintén részt vesz – mert részt kell vennie – a szocializmus építésében. Ha azonban artézi kútja volt a faternak, esetleg négyelemis bunkókat szabadítottak rád, hogy kiszimatolják teljesen lényegtelen életeseményeidet, valamint frappáns jellemzéseket írjanak munkatempódról

(»amenyire csak túdja a dólgót kerüli«). Megnyugtató továbbá, hogy a rendszer a magyar tanyavilágban is remekül működött, igaz, csak helyi értéken pislákoltak az információk, de csodát ne várjunk, a szegény tartótisztnek is élnie kellett valamiből.

Vajon mi lett a sorsa Sós Fedőnek? Miféle ügyekre vetette rá magát? Feljelentette a saját rokonait is, vagy csak a haragosait? Szinte biztos, hogy már nem él, ha mégis igen, akkor a kétdossziényi jelentés nyilván kedves fiatal­kori nosztalgia számára. Viszont vélhetően itt van velünk Sós Fedő becses családja, valamint szellemi leszármazottai, harcostársai. Ők is roppant plasztikusan szemlélik a világot, amennyire csak lehetséges, politikai véleményt is alkotnak a világról. Ha le kellene írniuk, amit éreznek, tapasztalnak, így festene a 2023-as jelentés: »O1G lóp csal és sanyargassa a embereket meg ótt vannak a stadiónók is, az oktatásegésségügyben sz…r a helyzet (ne felejtsük az obszcén stílust! – a szerző), javaslóm hogy nyúgati országókbol vonnyák be az eurot meg csukják le sitre a fideszt. Sós Fedő Family Trust«.”

Nyitókép: MTI/Kovács Attila