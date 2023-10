Salvini: Sok embernek van közös képe kínai vezetőkkel vagy akár Putyinnal

Matteo Salvini, olasz belügyminiszter a Corriere della Serának adott interjút. A lap print kiadásában megjelent cikkben Salvinit arról is kérdezik, szerinte van-e helye Orbán Viktornak az európai jobbközépben az után, hogy Hszi Csinping kínai és Vlagyimir Putyin, orosz elnökkel készített közös fotót.

Az olasz politikus erre csak annyit felelt:

„Sok embernek van fotója kínai vezetőkkel vagy akár Putyinnal, köztük néhány elsőrangú államférfinak tartott olasz politikusnak is.”

Az Európai Unió országainak vezetői közül többen is kritikával illették Orbán Viktort, amiért tárgyalt Vlagyimir Putyinnal. Sokan elfelejtik, hogy Olaf Scholz német kancellár a háború kitörése után egyenesen Moszkvába utazott, hogy tárgyaljon Putyinnal a békéről. Egyes uniós tagországok pedig túlzottan is közeli kapcsolatban állnak Oroszországgal. Elég csak például az osztrákokra gondolni, akiket nemrég az a vád ért, hogy üzleti szempontból továbbra is Putyinék oldalán állnak.