„Ízléses nyalintás” – Puzsér is reagált az Orbán-rap ötletére

Mint arra a Mandiner olvasói emlékezhetnek: lemezt készítene Orbán Viktornak Dopeman. Mint a zenész fogalmazott, szerinte: a „miniszterelnöknek egy igazi old school gengszterrap dukál”, valamint megjegyezte: Majka, a Fekete Vonat is általa futott be, de még Ganxsta Zolee legnagyobb slágereit is ő írta.

Összehozhatnánk valami nagyon f…szát. Itt vagyok, várom a megkeresést!”

– tette hozzá. A rapper TikTokon tett ajánlatát itt nézheti vissza.