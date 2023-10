„Összehozhatnánk valami nagyon f*szát” – lemezt készítene Orbán Viktornak Dopeman (VIDEÓ)

„Ezúton felajánlom, hogy szívesen elkészítem az első lemezét” – ajánlotta fel TikTok-videóban Dopeman Orbán Viktor miniszterelnöknek annak apropóján, hogy a magyar miniszterelnök baseballsapkát kapott Donald Trumptól – szúrta ki a Magyar Nemzet.

A „miniszterelnöknek egy igazi old school gengszterrap dukál”

Dopeman szerint a „miniszterelnöknek egy igazi old school gengszterrap dukál”. A rapper megjegyezte: Majka, a Fekete Vonat is általa futott be, de még Ganxsta Zolee legnagyobb slágereit is ő írta.

Összehozhatnánk valami nagyon f…szát. Itt vagyok, várom a megkeresést!

− fogalmazott Dopeman.