„A tegnapi tüntetésen elmondott beszédem.

Tisztelt Nagykövet úr! Kedves tüntetők, megemlékezők!

Itt állunk, kicsit átfagyva a Duna-partján, Budapest szívében egy emlékműnél, amely üres cipőkkel üzeni az útókornak, milyen aljasságra és gonoszságra képes az ember az embertársa ellen, ha beengedi a gyűlöletet a szívébe. Nekünk, magyaroknak különösen fájdalmas történelmi lecke az, milyen iszonyatos következményei vannak azoknak az antiszemita, zsidógyűlölő eszméknek, ha nincs egy olyan társadalmi ellenállás, amely annak gátat nem szab. Ezért vagyunk ma is itt.

Kedves tüntetők! Ma ismét üresen áll több száz pár cipő Izraelben. Nagymamák, tinédzserek, gyermekeiket az utolsó pillanatban elrejtő szülők cipői a kibucokban – akiket álmukból felriasztva lőttek agyon, vagy raboltak el a palesztin terroristák, a Hamasz halálosztagai. Üresen állnak az út szélén azoknak a fiataloknak a cipői is, akik pénteken még abban a tudatban indultak bulizni a Negev-sivatagba, hogy semmi bántódás nem érheti őket. Üres cipők sokasága jelzi azokat az áldozatokat is, akik nyomtalanul eltűntek a gázai övezet halálgyárának sötét pincéiben. Üresek, mert még ma is szedi áldozatait a zsidókkal szembeni gyűlölet.