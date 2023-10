„Nagyon úgy tűnik, hogy nagy a baj az ellenzéki térfélen. Valószínűleg összedugták a fejüket a baloldalon, hogy valamit ki kell találni, mert különben újabb bukás lesz a vége. Ezért látva azt, hogy az úgymond új generációs baloldali megmondóemberek (Pankotai Lili, Fluor, NoÁr, Nagy Ervin, Nagy Zsolt) nem képesek megszólítani, mozgósítani a szavazóikat, visszanyúltak a régi jól bevált elvtársaikhoz. Ezért kerül elő az internet adta lehetőségeket kihasználva hétről hétre Bródy, Koncz, Havas, Friderikusz, Juszt, Para-Kovács és a többiek. Most is egy ilyen harcedzett régi motorost húztak elő a mára ütött-kopott liberális kalapból.

Kepes András író, egykori tévés volt a Telex Most jövök című műsorának vendége, ahol sok mindenről beszélgettek, az egész életpályája és természetesen az új kötete is szóba került. Fábián Tamás, a Telex újságírója azonban nem tévesztette szem elől a valódi célt, a kormány valamilyen formában megvalósuló ekézését, ezért addig forgatta a beszélgetés kerekét, amíg Kepes az alábbiakat ki nem mondta:

»A Kádár-rendszerben intelligensebb vezetői voltak az állami médiának, a jelenlegi hatalmat kizárólag a saját zsebe érdekli, az emberekből kinevelték a szolidaritást, a társadalmat pedig apátia és reménytelenség jellemzi.«

Kepes 1980-tól a Magyar Televízió akkor induló kulturális hetilapjának, a Stúdió ’80-nak alapító főszerkesztő-helyettese és egyik műsorvezetője volt. Nem is mondhatott mást, csak ami a sajátja és a szívéből jön, hiszen megtapasztalta a langymeleg kádári ölelést, ami a köztévét akkoriban jellemezte. Ezt a korszakot sírja vissza a többi balos megmondóember is. Az egykori műsorvezető körmönfontan, utalva a mostani helyzetre, elmondta azt is, hogy addig marad a Metropolitan Egyetemen, amíg elmondhatja, mit gondol a világról. Mintha komolyan jelen lenne nap mint nap a veszélye annak, hogy ebben őt meg akarnák akadályozni.

De a legmeglepőbb a beszélgetésben az volt, amikor a magyarság kérdése került szóba:

»Ott kell élni, ahol az ember a legjobban fel tudja idegesíteni magát. A magyarság olyan, mint a malária, ha egyszer bekerül az ember vérébe, ott is marad« – mondta Kepes.

Szép dolog, ha valaki szereti a hazáját. Azt azonban nem gondolnám, hogy sokunknak jutna eszébe a magyarságot a maláriához hasonlítani. Sok minden eszünkbe jut, ha a magyarság szóba kerül, de az Anopheles szúnyog nőstényei által terjesztett paraziták okozta betegség nem.

Ki így, ki úgy.”

Nyitókép: Képernyőfotó