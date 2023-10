Gulyás Gergely a lengyel választásról: egy demokratikus választás eredményét tiszteletben kell tartani

Korábban a Mandiner is beszámolt arról, hogy rekordmagas, 74,38%-os részvétel mellett a legtöbb elnyert szavazat ellenére is könnyen távozhat a kormányból a Jarosław Kaczyński vezette jobb-közép Jog és Igazságosság, amelyet egy négy pártból álló ellenzéki koalíció válthat fel. Most Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV-nek nyilatkozott a lengyel választásról.