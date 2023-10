Évekig vezetett jogsi nélkül a magyar kamionsofőr, nem tudta, hogy nincs engedélye

A Ripost cikke szerint Olaszországban bevonták egy magyar kamionsofőr engedélyét. A hír önmagában nem számítana szenzációnak, azonban az mindenképpen szokatlan, hogy a sofőrnek fogalma sem volt róla, hogy már 3 éve vezet engedély nélkül. A cikk szerint a sofőr egy Mira nevű településen hajtott át magyar rendszámú kamionjával, amikor a rendőrök megállították. A férfi készségesen átnyújtotta a plasztikkártyáját, az egyenruhások pedig lekérték az adatokat. Néhány perccel később a magyar férfit derült égből villámcsapásként érte a hír, hogy

az engedélye már három éve nem érvényes.

Később kiderült, hogy jogosítványt elektronikusan vonták csak be, magát az engedélyt fizikailag nem vették el. Mindezek mellett nem értesítették sem őt, sem a magyar hatóságot, így a hivatásos sofőr gyanútlanul manőverezgetett Európa-szerte hosszú éveken át. A férfinek most egyébként nem csupán a tiltott járművezetésért kell majd felelnie, hanem azért is, mert a rendőrök találtak a szélvédő mögött egy a traffipaxokat jelző műszert, amit tilos használni Olaszországban – írja a Ripost.

