De maradjunk az eredeti címnél. Hogy miért garancia Gulyás Márton a parti sikerére? Mert ahogy ő kalapol, úgy nem kalapol senki. A NAV közzétette az 1%-os adófelajánlások adatait. Szemeket párásító köszönővideóban dicsekedett el a 21.122 magánszemély beléfektetett bizalmáról. »Forintmédiává váltunk!« – mondja némi gúnnyal Marci, hiszen mindenki számára nyilvánvaló innentől, hogy a dollármédia megnevezés a csúnya, gonosz Rogán séf által kifőzött bélyeg volt eleddig a Partizánra. Na, de most! A támadások jellegétől függően hol újságíró, hol aktivista Marci most több mint 200 millió forinttal gazdálkodhat »pluszban« (ha csak az adóbevételt nézzük). Érdekes ez a »pluszban« kitétel, mintha csak desszertre való lenne ez a sok-sok 1%, és nélküle is simán meglenne. Hogy miért gondolom, hogy 1%-ok nélkül is meglenne a csapat?

Amerikai ösztöndíjprogramokkal és kormányzati pénzekkel már amúgy is megduplázták korábbi bevételüket Marciék, ami saját beszámolójuk szerint több mint félmilliárdra rúgott tavaly. A Partizán sikerét kár lenne tagadni. Gulyás jól ráérzett arra az ellenzéki közhangulatra, ami összeterelte az O1G-hordát és az ellenzékkritikus, lassan az egész politikából kiábrándult, jellemzően 30 és 50 közötti urbánus rétegeket. Igen, utóbbi a Puzsér-Pottyondy-Fókuszcsoport-tengely, akik, ha épp nem lázálmokat, szarkasztikus feminista humort vagy idétlen vihogást akarnak fogyasztani közéleti tartalomként, akkor a Partizánnal megkapják a BBC-sztenderd újságírást, a tényfeltárást és a mélyinterjúkat is egyben. Nincs elég macskakörmöm, amit használnom kéne, így nem éltem vele. A Bajnai-féle DatAdattal, valamint több alapítványon keresztül Sorosékkal is kapcsolatban álló Gulyás minden bizonnyal a civil támogatások nélkül is jól pörögne, de így most mehet a flexelés a rekordot jelentő felajánlásokkal, mehetnek a hagymázas lózungok az emberekért való áldozatos munkáról. A tavaly egy konkrét villába költöző szerkesztőség létszáma pedig egyre csak gyarapszik a diktatúra ellenére, és még a 21.122 fő adakozóért sem érkezett fekete autó.”

Nyitókép: Facebook