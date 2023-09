Kínos volt a franciáknak a Macron és a magyar ellenzék közötti találkozó

2021-ben került sor egy, azóta elhíresült találkozóra. December 13-án találkozott Orbán Viktor és Emmanuel Macron. A találkozó után a francia miniszterelnök meglátogatta a hazai baloldal képviselőit is.

A francia nagykövetségen beszélt Márki-Zay Péterrel, Karácsony Gergellyel,

Donáth Annával illetve Dobrev Klárával. Donáth Anna posztja alapján a megbeszélésen szóba kerültek az EU-s pénzek, a jogállamiság illetve a magyarországi párhuzamos valóságok.

A Telex most azonban arról számolt be, hogy bár a magyar politikusok később lelkesen számoltak be a találkozóról, a lap egyik forrása szerint a franciáknak inkább kellemetlen élmény volt a találkozó.

Az illető egész pontosan úgy fogalmazott, hogy „ciki volt az egész”.

Kiderült ugyanis, hogy egy ilyen komolyságú találkozó esetén elvárható normákkal ellentétben a magyar politikusok egymással voltak elfoglalva, ennek megfelelően

folyamatosan rivalizáltak a franciák figyelemért.

Azon is marakodtak, hogy ki üljön le jobb pozícióba, valamint olyan is előfordult, hogy diplomáciai normákat felrúgva valaki hosszasan szónokolni kezdett Macron előtt.

Nyitókép: Donáth Anna Facebook-oldala