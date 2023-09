„Manapság pedig szintén ugyanúgy látom a budapesti utcákat, mint a már emlegetett ’90-es vagy 2010-es években. És a romlás szemmel látható, orral szagolható, a mindennapokban tapasztalható. Ennek a forgalom totális szétzúzása, Demszky-csöcsök után Karácsony-karókkal tönkretett közútjai, tetszőlegesen felhúzott biciklisávok megalkotása és mindenki veszélyeztetése csak az egyik, jóllehet nagyon jelentős tünete. Azt is jó volna, ha mindenki elfogadná, hogy itt nem biciklisek vs. autósok, tömegközlekedést szeretők, elvből azt választók vs. autósok, vagy éppen más küzdelemről van szó. Itt senki sem áll senki pártján – én legalábbis biztosan nem. Továbbá nem magasztos elvek egymásnak ütköztetéséről van szó – részemről biztosan nem. Egészen egyszerű dolog ez: most minden szarabb, mint pár évvel ezelőtt. Mindenkinek veszélyesebb, bizonytalanabb és kiismerhetetlenebb a terep, mint néhány évvel ezelőtt volt.

Amikor azt mondom, hogy Karácsony Gergelynek távoznia kell jövő júniusban, akkor a politikai elvek mellett sokkal kézzelfoghatóbb okok is ezt mondatják velem. Mert lehet valakinek a legjobb ideológiája is, ha városvezető és rosszul vezeti a várost, semmit sem érünk vele. És lehet valakinek nagyon rossz ideológiája, de ha rendszerben látja a városvezetést, akkor rögtön fel lehet vele szemben pozitívumokat hozni. Karácsony Gergely egyszerűen minden szétzilált. Nem azért, mert ilyen vagy olyan elgondolásai vannak. Pláne nem azért, mert állítása szerint emilyen meg amolyan küzdelmei voltak. Egyszerűen egy balfasz, hölgyeim és uraim. Balfaszok pedig nem képesek arra sem, hogy egy kisvállalkozást tűrhetően elvezessenek.

Mást nem tudok tenni, de zsigerien bízom benne, hogy a budapestiek sem elveket vagy nyafogást fognak elfogadhatónak tartani, hanem az egyszerű tényeket: milyen most Budapest? Milyen volt pár évvel ezelőtt? És milyet szeretnének maguknak a jövőben?”

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner