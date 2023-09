Hetvenöt éves a színészlegenda, aki rajong Budapestért

Szeptember 19-én töltö be 75. életévét éves Jeremy Irons brit színész, azon kevesek egyike, aki az Oscar-díj mellett megkapta a Tony-, az Emmy- és a Golden-Globe-díjat is. A színész számtalanszor felfedezte már magának hazánkat. A 75 éves sztár 1980-ban forgatta Magyarországon a Nyizsinszkij című filmjét, ekkor járt először Budapesten, majd visszatért a Pillangó úrfi, a Csodálatos Júlia és a Showtime sikersorozatának, a Borgiáknak a forgatására is. A színész élményeiről néhány éve egy meglehetősen hízelgő cikket írt a The New York Times Style Magazine-nak, melyben elmesélte, hogy amikor nem forgatott,

akkor motorral fedezte fel a város csodálatos, olykor megfakult szépségét.

Az elmúlt másfél évtizedben készült filmjei közül emlékezetes a 2008-as pénzügyi összeomlás történetét elmesélő Krízispont, valamint a Pascal Mercier könyvsikere alapján, Bille August által rendezett Éjféli gyors Lisszabonba. 2016-ban szerepelt a Batman Superman ellen című filmben, majd Budapesten forgatta a Vörös veréb című thrillert.

„A tökéletes férfihang”

Az arisztokratikus külsejű és természetes eleganciájú Jeremy Irons négy és fél évtizede él második feleségével, Sinéad Cusack ír színésznővel, akivel két filmben játszottak együtt, sőt Irons két fiukkal is együtt szerepelt néhány filmben. A környezetvédő színész szabadidejében szívesen lovagol, kertészkedik, a sebesség megszállottjaként több motor birtokosa, s a Portsmouth FC labdarúgócsapat lelkes szurkolója.

Brit tudósok másfél évtizede arra az eredményre jutottak, hogy az ő orgánuma közelíti meg legjobban a tökéletes férfihangot. Jellegzetes, mély hangját az is hallhatja, aki ellátogat a Westminster-apátságba, ha igénybe veszi az angol nyelvű hangos idegenvezetőt (audio guide), az interneten pedig a zeneszerző-karmester Leonard Bernstein Life is Juicy című versét szavalja.

(MTI)

Nyitóképen: Jeremy Irons és Gerard Depardieu / ETIENNE GEORGE / COLLECTION CHRISTOPHEL VIA AFP