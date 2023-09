„Havas Henrikről pontosan tudjuk, hogy Újpest-szurkoló. Azt is tudjuk róla, hogy ő bizony mindenhez is ért. Nagyképű, pökhendi, fellengzős stílusával még a baloldali, liberális megmondóemberek sorából is kilóg, lefelé. Ezt számtalanszor bizonyította.

A közelmúltban például a magát rendszerint focirajongóként említő Havas Szoboszlait fitymálta le, természetesen összekötötte a dolgot egy jó kis kormánypártipolitikus-kritikával, ugyanis nagyon szúrta a szemét, hogy Nacsa Lőrinc örülni mert Dominik sikerének. Majd a ballib kötelezettségének is eleget tett, mert megvédte Kőszeg Ferenc pedofíliát mentegető kijelentéseit. Most pedig ismét kibukott belőle a magaskultúra. Ezúttal az általa gyűlölt Ferencvárost és a zöld-fehér csapat szurkolóit támadta meg minősíthetetlen stílusban a csapat edzőváltása kapcsán.

Néhány magvas gondolat a posztjából:

»Általam mélyen nem tisztelt Fradi-szurkolók! Azt hiszem, életemben először szólok hozzá egy Fradi belügyhöz. Egyáltalán nem értek egyet azzal, hogy Máté Csaba helyett egy szerb edzőt szerződtetett a Fradi. (...) Egyszerűen nem értem, mit művel ez a Kubatov elvtárs meg az Orosz Pali nevű bohóc.«

Tanár úr figyelmét bizonyára elkerülte, vagy szimplán a sárga irigység beszélt belőle, hogy ez a két ember, akit említ, Kubatov Gábor és Orosz Pál a Ferencváros történetének legsikeresebb időszakát hozta el. Ugyanis a Fradi zsinórban ötször nyerte meg a magyar bajnokságot és zsinórban ötször jutott be valamilyen nemzetközi kupa csoportkörébe. Tehát mégsem végzik olyan nagyon rosszul a munkájukat.

Arról nem is beszélve, hogy amikor posztjában a kedvenc csapatát fényezte, arról nem tett említést, hogy az a múltbéli sikeres időszaka a lila-fehéreknek Újpesti Dózsaként valósult meg, a kommunista belügy csapataként. Ennyit a szegény, hátrányos helyzetű, sanyargatott Újpestről. Ezt érdemes tisztázni, amikor kontextusba helyezzük a Havas posztjában leírtakat.

De a Tanár úr nem állt meg itt, a Fradi-szurkolókba is beleszállt, méghozzá nem is akárhogy,:

»A fekete seregnek üzenem: nem csak maguk bunkók, de a szüleik is!«

Ez tényleg mindennek a legalja, ez lenne a baloldali értelmiség diszkrét bája? Fradi-szurkolóként, személy szerint kikérem magamnak ezt az alpári, kocsmai stílust! El a kezekkel a szüleinktől!

Eddig, és ne tovább!”

