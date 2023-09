„Genetikusan alattvaló”, „foga kevés” – itt az idézetgyűjtemény arról, mit gondolnak a baloldali megmondóemberek a magyarokról

A magyarországi baloldal megmondóemberinél, illetve újságíróinál jelenlévő elitista, fölényeskedő szemléletet gyűjtötte össze a Magyar Nemzet. Mint a lap rámutat:

a baloldal narratívájában gyakran szerepet kap azon elképzelés, amely szerint a magyar ember egyszerű és elég neki alkohol, néhány doboz sör, hogy jól érezze magát.

Legutóbb például a 444 az augusztus 20-i ünnepség kapcsán készített videót, amelyben rendre olyan embereket szólítottak meg, akik a sör árát emelték ki Magyarország születésnapja kapcsán – mutatott rá a portál.

„Megtévesztett, ostoba választók”

A Magyar Nemzet összeállításában azzal is foglalkozott, hogy

a baloldali megmondóemberek is számos alkalommal nekiestek már a magyar társadalomnak: tájékozatlannak, nyomorult ostobának és agymosottnak nevezve több millió magyar választót.

A Klubrádióban például Hardy Mihály is érdekesen nyilatkozott. „Jogos a kérdés, hogy akkor az a kétmillió-hétszázezer szavazó, aki most is a Fideszre adta a voksát, ők vajon mind félrevezetett, agymosott emberek lennének? Részben azok, de csak részben!” – idézi fel a lap.

De Csáki Judit, a HVG újságírója két nappal a választások után állt elő egy hosszabb Facebook-bejegyzéssel, amelyben az eddigieknél is visszataszítóbb sértésekkel illette a vidéki magyar embereket. „Ma láttam Orbán magyarországát. nyomorult, semmit sem értő, a nevüket leírni alig-alig tudó embereket, akik megkérdezték, hogy a három lap közül melyikre kell húzni a négy nemet. Ez a tömeg – mert ez tömeg – az a bázis, ami a kétharmadot biztosítja neki.

Orbán népének nincs perspektívája, nincs iskolája, foga kevés,

szemüvege eltörött vagy nincsen, rosszul lát, elhízott és tönkrement. – elképedtem, amikor a névjegyzékben láttam, hogy mennyi idősek, és mennyivel néznek ki többnek annál” – idézi a Magyar Nemzet az újságírót.

De Tóta W. Árpád közösségi oldalán korábban megosztott, kemény véleményét is felidézték, amely szerint „Orbán érti a néplelket. Az ellenzék bezzeg nem érti. És mi van, ha a néplélek téved? Mi van, ha a néplélek ostoba, mint a s...gg?.”

A magyar népről

De előkerült a Népszava újságírójának, Dányi Tamásnak a 2018-as választások után is rendkívül provokatív megfogalmazása is, amikor cikkében Dányi azt írta:

Igaza volt Kertész Ákosnak, amikor azt mondta, hogy a magyar nép genetikusan alattvaló.

Ezt kiegészíteném azzal, hogy ostoba is, mert aki képes a Fideszre szavazni, annak gondjai lehetnek az értelmi képességeivel” – fogalmazott akkor Dányi.

De a baloldali tüntetéseken is aktívan közreműködő színész, influenszer, Nagy Zsolt is mondott már igen erőset a magyarokról. Egy közelmúltbeli lapinterjúban például úgy fogalmazott, hogy szerinte ő „nem lehet büszke saját országára.”

Szégyellem magam Ausztriában, Németországban, Franciaországban vagy Szicíliában,

amikor megkérdezik, hogy: Where are you from? A válasz után mindig rögtön hozzá kell tennem, hogy nem értek egyet Orbánékkal. Mindenhol. Nem lehetek büszke a saját országomra Magyarországon kívül. Azt érzem, hogy meghalt egy részem” – mondta.

A nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd