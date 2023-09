Biztonságpolitikai szakértő: A nyugatnak meg kell húzni bizonyos határokat Ukrajnával szemben

Könnyen elveszítheti szövetségesei szimpátiáját az ukrán elnök

A biztonságpolitikai szakértő úgy véli, hogy az ukrán elnök kommunikációja egyre „radikálisabb”, amely arról szól, hogy „elégedetlen a nyugati szövetségesek támogatásával, egy ponton túl azonban nem mehet el a bírálatokban, mert könnyen elveszítheti más államok szimpátiáját”. A bevezetett uniós szankciók így is nagy terhet rónak a tagállamokra, ezért kell bizonyos határokat nekik is meghúzniuk az ukránokkal szemben. A lengyel-szlovák-magyar kiállás az ukrán gabona exportja ellen is erről szól – húzta alá Tarjányi.

A műsorban a szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök kijelentése nem vonatkozott az érvényben lévő szerződésekre, ezért két-három hónapig még biztosan szállítanak a lengyelek fegyvereket az ukránoknak. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, ez az időszak elég lehet arra, hogy végül valamilyen kompromisszumos megoldás születhessen a két ország között.

A teljes adást alább tekinthetik meg:

Nyitókép: ED JONES / AFP