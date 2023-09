„»Nemcsak az Agrárminisztérium bérel irodát Schmidt Máriától és Ungár Pétertől, hanem az ellenzék felé éppen milliárdos büntetést belengető Állami Számvevőszék (ÁSZ) is tőlük kölcsönöz parkolóhelyeket«; »Ungár Péterék családi cégétől bérel parkolókat az ellenzéket büntetéssel fenyegető ÁSZ«; »Ungár Péter anyukája zsíros bizniszt húzott be Orbántól«; »Ungáréktól bérel parkolókat az Állami Számvevőszék 8,3 millióért« – ámuldozik a független-objektív-tényfeltáró média. Tessék mondani, amikor 2021-ben a többek között Gyurcsány Ferenc és Ungár Péter által lezsírozott előválasztási jelölteknek szurkoltak, majd amikor 2022-ben az Ungár Pétert tartalmazó választási listának kampányoltak és mandátumhoz juttatták Ungár Pétert, mit nem tudtak? Elfelejtették megkérdezni Ungár Péter anyja nevét? Elfelejtették megnézni Ungár Péter vagyonnyilatkozatát? Elfelejtettek utánanézni, hogy a jelöltjük vagyonnyilatkozatában szereplő üzleti érdekeltség az egyik legnagyobb ingatlanbefektető tőzsdei társaságot takarja? Esetleg arról van szó, hogy az agrártárcával létesített üzleti kapcsolat (mely bőven 2022 előtt köttetett) ellenére még lehet valaki 01g-jelölt, de ha az érdekeltsége a számvevőszékkel is bizniszel, már áruló?”

Nyitókép:Földházi Árpád/Mandiner