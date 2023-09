Amire akadna pénz Karácsonynak Budapesten: ökotemető, zongora, barkácsműhely és kerékpársáv

Felkerültek az Ötlet.Budapest.hu című weboldalra a Fővárosi Önkormányzat közösségi költségvetéséből finanszírozandó projektötletek listája. Karácsony Gergely momentumos helyettese, Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes dirigálja a folyamatot. A keret: egymilliárd forint. Az önkormányzat által kiválasztott ötletekre szeptember végéig lehet leadni a voksokat.

Utcazenepontok, piackoncertek, közösségi szónoklati helyszín

A Magyar Nemzet már írt több hiánypótló ötletről. Például az utcazenepontok létrehozásáról, amelynek értelmében a közterületeken jelölnének ki olyan helyeket, amiket zenészek, zenekarok foglalhatnak le idősávokra, hogy ott koncertezzenek.

Ehhez tartozik a piackoncertek megszervezése is, ami a kultúra és a kereskedelem összekapcsolását jelentené a fővárosi vásárcsarnokokban, piacokon. Utóbbira 50 millió forintot szánnának Karácsonyék. Egyébiránt bolhapiacokat is tennének a vásárcsarnokokba, valamint úgynevezett közhasznú zongorákat is felállítanának Budapest-szerte a közterületeken. Erre tízmillió jutna.

Mint arról a lap beszámolt, élőzene mellett a köztereken utat törne a vélemény- és szólásszabadság is, az egyik ötletelő közösségi szónoklati helyet hozna létre. Az ötletgazda szerint valamelyik budapesti parkban egy olyan területet kellene kijelölni egy kisebb pódium megépítésével, ahol meghatározott időben megengedett a nyilvános szónoklatok tartása.

Még több kerékpársáv, még több poller, még több zöldítés

Nem meglepő módon kerékpárosos fejlesztések is szerepelnek szép számmal a beküldött ötletek között – különböző zöldítések mellett. A védett kerékpársávok létrehozása viszont egyértelműen visszalépés a budapesti közlekedésben; a közösségi közlekedést sújtja legfőképpen.

Az egyik legnépszerűbb ötlet – legalábbis a leadott szavazatok alapján –, hogy napvitorlákat tennének ki a pár éve felújított Széll Kálmán térre; de sokan szeretnék, hogy művészeti, társadalmi célra használják a budapesti üres kirakatokat.

Bónusz: Barkácsműhely, ökotemető

Szintén „hiánypótló” kezdeményezés lenne a közösségi barkácsműhely létrehozása, személyes kedvencünk pedig az ökotemető kialakítása.

Utóbbi kapcsán egy projektleírással tartozunk: „egy olyan temetkezési hely létrehozása, amely maga is a természet részévé válik, ahol a fák őrzik a halottak emlékét. Itt létrejöhetnek a temetkezés ökológiai szempontból optimális feltételei” – olvasható az oldalon.

