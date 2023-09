„A politikai évadnyitót megelőlegezte Orbán Viktor Tranzit Fesztiválon történő fellépése.

Természetesen ellenfelei megvádolták, hogy nem mondott semmi konkrétumot, nem érti a világot, és az elkövetkezendő évek, amelyeket Fidesz-kormányzással képzel el, csődbe viszik majd az országot. Támogatói átfogónak, jelentősnek és iránymutatónak tartották az elmondottakat. A politikai elemzők dolga, hogy az elhangzott gondolatokat részletesen megvizsgálják, így én ilyesmivel nem foglalkozom. Szeretném viszont most is, e beszélgetés kapcsán a mindennapi közéleti hullámzáson túlra tekintve felhívni a figyelmet azokra a mélyebb összefüggésekre, amelyek befolyásolhatják az életünket.

Rendkívül nehéz időket élünk meg

Azzal kezdem, hogy az eltérő vélemények ellenére ez a szereplés is higgadt és kiegyensúlyozott volt. A magyar miniszterelnök feltűnően aktív az átfogó beszédek és beszélgetések terén az utóbbi időben, és azt gondolom, hogy ezt jól is teszi. Miért vélekedek így? Nos azért, mert hazánk rendkívül nehéz időket él meg, súlyos gazdasági válságban vagyunk. Negyedik negyedéve visszaesésében (recesszióban) vergődik a gazdaságunk, hatalmas inflációval küzdünk, folyamatosan negatív rekordokat állítunk fel. Ahogy már több írásomban utaltam rá, kétségkívül igaz, hogy a járvány, az energiaválság és a háború tőlünk független külső körülményként visszahúzó hatást gyakorolt ránk.

Viszont igaz az is, hogy az a helyzet, amiért mégis mi éljük át az egész Európai Unióban a legjelentősebb válságot, azért állt elő, mert a választások előtti hibás döntésekkel és az utóbbi évtizedekben soha nem látott nemzetközi elszigeteltségünkkel saját magunk is növeltük a bajt. A mindenkori kormányoknak az a dolguk, hogy kormányozzanak, döntéseket hozzanak. Ezekért a felelősséget is ők viselik. Tehát a stratégiai hibának bizonyult döntésekért a jelenlegi kormány a felelős.

Amikor rossz úton járunk, egy demokráciában természetesen felmerül a kérdés: vajon az ellenzék jobban kormányozna-e?”

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán