„Nagyon zsúfolt hetem volt. Ki sem látszottam a munkából. Csak győzzem kipihenni a hét végén! Azzal kezdődött, hogy már a hét elején bűntársaimmal együtt megakadályoztam a 300 milliárdért vett, túlárazott, használatlan és részben használhatatlan lélegeztetőgépek eladását. Ezt Rétvári Bence válaszából tudtam meg, aki szerint mindebben a baloldal a hibás. Ahogy annak idején a járvány elleni védekezés akadályozásában is. Most, hogy mondja, emlékszem is, milyen strapás munka volt.

Szerencsére a kormányból is segítettek.

Talán enyhíti vétkeimet az, hogy a lélegeztetőgép-bizniszre tőlük nem túl távol álló, frissen alakult cégek kaptak megbízást. Azóta fel is számolták a legtöbbet hasítót, amelyik az egyik évben 17 milliárdot, a másikban 15-öt vett ki osztalékként, azután felszívódott. Miután végeztem a gépek eladásának akadályozásával, azonnal gondoskodnom kellett arról, méghozzá visszamenőleg, hogy évekkel ezelőtt készüljön egy, a magyar demokráciát megkérdőjelező svéd oktatófilm, amire hivatkozva megint halasztani lehet a svéd NATO-tagság megszavazását. Egy éber fideszes nyilatkozta, hogy ez is a magyar ellenzékieknek köszönhető. A hét közepére már nem sok erőm maradt, (különösen a visszamenőlegesség köt le sok energiát), de arra még futotta, hogy a Soros-birodalom nyilvánvaló ügynökeként részt vegyek az európai támadásban

a jobboldali média és a sokszor pénz nélkül politizáló lelkes nemzeti pártok ellen«

Ezt az egyik pénz nélkül politizáló lelkes nemzeti párt: a FIDESZ elnöke jelentette ki a frakcióülésükön. Azt is ő tárta a nyilvánosság elé, hogy mint a többi álcivil és ellenzéki párthív, célom a »feszültségkeltés és riogatás a nemzeti érzelmű önkormányzatok ellen«. Ez a riogatás is elég kimerítő meló volt, elhihetik. Azt sajnos csak most, szeptember végén tudtam meg szintén tőle, hogy »az idei év arról szól«, hogy én és a hozzám hasonlók, »akik elvennék hazánk szuverenitását«, »térdre akarják kényszeríteni« Magyarországot.

Meg kell mondanom, ez a térdre kényszerítés azért nem egy nyugdíjas fizikai erejére van méretezve. Nem tudom, miért nem tiltja a Munka Törvénykönyve. Az kicsit könnyebben ment, amivel a hét vége felé Kocsis frakcióvezető bízott meg. Megértettem: nekem is úgy kell viselkedni, mint a baloldal szokott, vagyis hiába pihennék inkább, »cinkelt lapokkal« kell játszanom, hiszen a baloldaliak, »amikor lebuknak, akkor a rendszer áldozatainak mutatják be magukat«. Jó, ha muszáj, hát cinkelek. És mutatom. Azt talán ülve is lehet. De remélem, így péntek táján végre szólnak, mint régen a tévétornában, hogy idősebbek abbahagyhatják.”

Fotó: Ficsor Márton