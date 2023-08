Tisztelt Főpolgármester Úr! Higgye el, ha valaki rögtön „becsicskulna”, az éppen Ön

Új gumicsontot kapott az ellenzék, mégpedig a Putyin-féle történelemtankönyvvel. Végre, most már tényleg megbukhat Orbán – gondolhatják. Mert hogy ez számukra egyáltalán nem a magyarokról és a magyar történelemről szól, arra mérget vehetünk. Ülnek közöttük épp elegen olyanok, akik korábban maguk is ellenforradalomként beszéltek '56-ról, hogy egészséges szkepszissel fogadjuk a felháborodásukat.

De nem is ez az, ami miatt a jelenlegi felháborodásuk komolyan vehetetlen. Sokkal inkább arról van szó, hogy ha ezzel most jól betámadják a magyar kormányt, akkor a szavazóik egy pillanatra talán elfeledkeznek majd arról a tényről, hogy amúgy mennyire inkompetens emberek is alkotják az ellenzéket. Ennek az alkalmatlanságnak talán legékesebb példáját nyújtotta a minap

Karácsony Gergely, aki most épp azt javasolja, hogy „becsicskulás” helyett inkább a határozott szavak mezejére lépjen az Orbán-kormány.

Hmmm. Oooooké.