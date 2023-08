Orbán Viktor és Novák Katalin is gratulált Hosszú Katinkának

Ahogy arról portálunk is beszámolt vasárnap megszületett Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszó kislánya. A sportoló ezt a közösségi oldalán jelentette be, a poszthoz pedig Orbán Viktor miniszterelnök is hozzászólt.

Gratulálok! Most kezdődnek az igazán nagy dolgok!”

– írta a kormányfő. Hosszú Katinkának szintén gratulált Novák Katalin köztársasági elnök is, aki a következőt írta: