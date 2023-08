Nógrádi: Ha ezt megcsinálja egy fekete-afrikai ország, másnap az oroszok szétverik

Nógrádi rávilágít: Grönlandon és Izlandon a gleccserek sorra pusztulnak, a jéghegyek lezuhannak, rengeteg olyan természeti katasztrófa van, amire emberemlékezet óta nem volt példa, és nem lehet rá felkészülni. Mint fogalmaz: hegyek tűnnek el, települések kerülnek víz alá.

A szakértő szerint az Európai Unió még fog tudni reagálni ezekre a kihívásokra, az érintett tagállamoknak pénzt és segélyt tud nyújtani, azonban a Délkelet-Ázsia, India, Banglades, Pakisztán vagy Afrika területeit sújtó árvizekkel nem foglalkozik a világ, amelyek sokkal nagyobb horderejűek.

Ukrajna és a háború

„A frontokon tulajdonképpen akkora nagy változás nincsen. Ami számomra az elmúlt időszakban érdekes volt, hogy Kuleba külügyminiszter bejelentette, hogy hiába lesz egy nemzetközi konferencia ősszel, az ukrán államfő nem hajlandó egy asztalhoz ülni Putyinnal. Ez marhaság!” – jegyezte meg Nógrádi. Hozzátette: a külügyér arra is kitért, hogy ha az orosz csapatokat kivonják Ukrajna területéről, azonnal béke lehet, illetve bejelentették,

tudomásul veszik, hogy Oroszország támadja az ukrán kikötőket, ezért ők is támadni fogják az orosz kikötőket és hajókat.

A szakértő elmondja: az is elhangzott Kulebától, hogy naponta 50-80 nagyobb rakétacsapás éri Ukrajnát, ez a helyzet pedig csak akkor fog változni, ha az F-16-os gépek megérkeznek.

„Nem látom a frontokon a stratégiai változást, annak ellenére sem, hogy az USA naponta-hetente újabb pénzügyi és katonai támogatást nyújt Ukrajnának. Rengeteg a változás a diplomáciában” – fogalmazott, majd kifejtette: a szaúd-arábiai Dzsiddában tartott nemzetközi tanácskozáson nem tudtak megállapodni Oroszország felelősségéről és a jóvátételről – magyarán Ukrajna két legfontosabb pontjáról.

„Abban maradtak, hogy még két tanácskozást tartanak, hogy fogadják el Zelenszkij tízpontos béketervét. Nem fogják elfogadni.

Arról is szó volt, hogy Zelenszkij el fog menni az ENSZ-be, hogy a közgyűlésen ismertesse tervezetét. Ott pláne nem fogják elfogadni.

Rendkívül érdekes helyzet” – mondta.

Híresztelések Putyinról

A szakértő szerint nem kizárt, hogy Putyin tényleg fontolgatta, hogy részt vegyen a G-20-ak találkozóján, de ha hihetünk a legutóbbi jelentéseknek, akkor mégsem megy el.

„Amit találgatnak a sajtóban, az megint baromság, azt mondják, mi van, ha Putyin gépe kényszerleszállást hajt végre, és elfogják az orosz elnököt. Nos, ha ezt megcsinálja egy fekete-afrikai ország, másnap az oroszok szétverik.

De nyilán Putyin nem megy el, mert nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni a dél-afrikai vezetést, amelyiknek elvileg le kéne őt tartóztatni.

Nyilván elküldi majd valamelyik helyettesét, valószínűleg Lavrovot, és majd videón részt vesz a konferencián” – fejtette ki.

A szakértő kitért arra is, hogy sem az ukrán, sem az orosz politikában nem lát stratégiai váltást. Oroszország továbbra is meg akarja akadályozni Ukrajna NATO csatlakozását, a Krímről tárgyalni sem hajlandó, az elfoglalt területeket pedig be akarja kebelezni. Ukrajna célja pedig Putyin megbuktatása, Oroszország részekre szabdalása, óriási orosz jóvátétel és NATO-tagság. „Mind a két elképzelés ma keresztülvihetetlen” – szögezi le.

Nógrádi arról is beszélt, hogy Oroszországot nem hívták meg Szaúd-Arábiába a nemzetközi tanácskozásra, viszont a kínai külügyminiszter mindenről beszámolt Lavrovnak. Majd Kína bejelentette, hogy szorosabbra fűzik az együttműködést.

Ennek az az alapja, hogy Biden nemrég bejelentette, hogy az Egyesült Államok fő ellensége Kína és a tajvani kérdés, és nem Oroszország és az orosz-ukrán háború”

– világított rá.

