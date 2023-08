Magyarországon a karrierépítés és a családvállalás nem zárja ki egymást – reagált a Ficsak a Guardian abszurd cikkére

A cikk kapcsán lapunk megkereste a Fiatal Családosok Klubjának alapítóját, Király Nórát

Kíváncsiak voltunk, hogyan értékeli a cikkben elhangzottakat.

„Mi, a Ficsaknál kifejezetten örülünk annak, hogy egy olyan országban élünk, ahol a kormányzat központjában a magyar családok támogatása áll,

és a magyar kormány nem külföldi, idegen, Európai Unión kívüli emberekkel akarja megoldani a demográfiai problémát, hanem a magyar gyermekek születésének ösztönzésével”

– fogalmaz Király Nóra.

Hozzáteszi: minden olyan családpolitikai intézkedés, ami az elmúlt tizenhárom évben született, gyakorlatilag megadja a választás lehetőségét a nőknek, hogy inkább gyereket szeretnének 0-24 órában nevelni, inkább a karrierjükre fókuszálnának, vagy a kettőt egyszerre csinálnák.

Kifejti: sok nő dolgozik is a gyerek mellett, hiszen a jelenlegi szabályozás és a jelenlegi támogatási rendszer erre is nagyon nagy mértékben lehetőséget ad. „Rengeteg olyan támogatás van, amely azt a célt szolgálja, hogy a nők családalapítás mellett is tudjanak menni nyugodt szívvel dolgozni, de például a bölcsődei férőhelyek magas arányú emelkedése is ezt a célt szolgálja, hiszen ezzel a gyerekek napközbeni ellátása meg van oldva.

Tehát abszolút egy olyan modellt próbált kialakítani a kormányzat, amiben egy nő ki tud teljesedni a családjában és a karrierjében is”

– mondja a Ficsak alapítója.

„A karrierépítés és a családvállalás egyáltalán nem zárja ki egymást Magyarországon, ugyanakkor, ha valaki nem akar, egyáltalán nem kötelező gyermeket vállalnia, senki nem kényszeríti a nőket ilyesmire. Azonban nyilván a jelenlegi rendszerben azok a nők és családok, akik gyermeket vállalnak, több támogatást kapnak, mint azok, akik nem vállalnak gyereket, ami szerintünk teljesen normális, hiszen mi azt mondjuk, hogy a család és a gyermek a legnagyobb kincs az életben,

és e köré kell építeni egy ország jövőjét”

– fejti ki Király Nóra.

