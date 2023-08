„Novák a templomot megtöltő hívekkel együtt imádkozott a békéért. Azt nem mondta el nyilvánosan, hogy az oroszpárti fasiszta magyar kormány szerint a béke az oroszok győzelmével és Ukrajna fegyverletételével azonos, a béke szerintük azt jelenti, hogy Oroszország megtarthatja az elfoglalt ukrán területeket. Szép imádkozás lehetett, akkor az imádkozók egészen mást gondolnak a békéről és Ukrajna függetlenségéről. Orbán nem mondott le arról, hogy a kárpátaljai magyarokat saját államuk ellen fordítsa és a militáns magyar külpolitika eszközei és golyófogói legyenek.

Novák megtekintette és megkoszorúzta Szent István király mellszobrát, akit a NER álkeresztény és fasiszta állama meggyaláz, majd találkozott egy háborúban elhunyt katona édesanyjával. Ezzel is emlékeztetve mindenkit arra, hogy kárpátaljai magyarok feleslegesen halnak meg olyan országért, amihez semmi közük, és hogy ez a háború nem az ő háborújuk. Novák ezen kívül meg találkozott helyi nagycsaládosokkal is, mert csak azok emberek, akiknek nagy családjuk van, a kiscsaládosok vagy egyedülállók nem azok, ők magyarként is (ahogy Magyarországon is) le vannak szarva.

Ezzel azt is mutatta, hogy a meglátogatott nagycsaládosok nem követtek el abortuszt (aki elkövetett, az dögöljön meg), és a jelek szerint a családtagok nem is buzik, vagyis ők emberek és magyarok. A fasiszta magyar kormány Orbán lábakapcájaként funkcionáló »köztársasági« elnökének kárpátaljai látogatásáról tudósítottunk 2023-ban, amikor Magyarország még nem lépett be nyíltan a háborúba.”

