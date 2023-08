Ízekre szedték Karácsony Gergely érveit

Karácsony Gergely azt is állítja, hogy az 506 millió forint a választási kampányára érkezett, csakhogy a főpolgármester már a 2021. őszi baloldali előválasztás során visszalépett, ám a félmilliárd majd teljes egésze azt követően folyt be. Sőt a pénzek bizonyos része a tavaly áprilisi választás lezárulta után érkezett, s még 2022 szeptemberében is történtek befizetések. Ennek ellenére a politikus szerint „nincs abban semmi különös”, ha a választás után több hónappal is érkeztek sokmilliós adományok a kampányára, ugyanis a költségeik egy részét is utólag kellett rendezniük. Amikor viszont az említett interjúban a műsorvezető azt forszírozta, milyen indíttatásból adományozna valaki egy kampányra pénzt hónapokkal annak lezárulta után, Karácsony úgy zárta rövidre a számára kellemetlenné váló témát, hogy

már nem biztos abban, mi mikor történt.

A főpolgármester azt is bizonygatta: nincs semmi különös abban, hogy az összegyűjtött készpénz nagy része euró, hiszen itthon sokan tartják külföldi valutában a pénzüket. Szerinte talán gazdag magyarok adományoztak eurót, fontot.

Karácsony ezen állítását viszont éppen Pusztai Erzsébet, a 99 Mozgalom tagja cáfolta, magától értetődőnek nevezte, hogy a támogatók külföldiek voltak. Szerinte éppen ezért érkeztek főként euróban az adományok. Karácsony Gergely azt is tagadja, hogy Korányi Dávid is gyűjtött volna neki pénzt. Ugyanakkor a 99 Mozgalom egy darabig a támogatott szervezetek között szerepelt a Korányi által alapított Action for Democracy honlapján.