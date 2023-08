„A liberálisok szerint a világ természetes rendje az, hogy csak komcsi, meg libsi, vagyis ultrabalos sajtó van, mert az egyszerűen a nagybetűs igazság; minden ami ettől, jobbra esetleg felbukkan, az fasiszta propaganda. Ez a tipikus bolsevik propagandafelfogás. Első közelítésben szerintük ugyanis nem az a baj, hogy Gyurcsány milyen beszédet mondott Őszödön, meg miket csinált, hanem az, hogy bárki rosszat mert írni erről az igazságbeszédről. És a Fletó rossz sajtója miatt volt balhé, és nem azért, mert a baloldali politikai elit, értelmiség és sajtó egy pszichopatát juttatott hatalomra és tartott ott majdnem öt évig. Szerintük, ha nincs jobboldali sajtó, akkor a Fletó még mindig sikeres miniszterelnök.

Manapság azonban már rá sem kell írni egy bármilyen fizetős esemény meghívójára, hogy politikai rendezvény is lesz. Dopeman még valami tüntetésen buzgalmi alapon rugdalta az Orbán-fejet, ma már a Sziget Fesztiválon rohadt sokat perkálsz azért, hogy az ügyeletes állázadó politikai performanszát megtekintsd. De így van ez majdnem minden fesztiválon, nyomatják a sztárocskák a politikai állásfoglalást ezerrel. Tisztelet a kivételnek. A baj csak az, hogy igen sokan nem ezért fizettünk.

Sőt, azért fizettünk, hogy pont elfelejtsük az egész rohadt miskulanciát, ami az adott attrakción kívül van. Nekem valaki két hangulati elem, dal, műsorszám, festmény között ne orbánozzon. Az összes liberális sztár szépen álljon össze és felőlem akár havonta is csinálhatnak egy Dögöljön meg a Fidesz! című fesztivált, ahol minden szám után és előtt elsírják, hogy mennyire el vannak nyomva és milyen rohadt szegény mindenki. Nem is járok például liberális beütésű színházba, mert nem érdekel a Hamlet LMBTQ-antifasiszta olvasata, különösen nem kétezredszerre. Arról nem is beszélve, hogy azért vannak tele ezek a rendezések mindig a náci egyenruhákra hajazó jelmezekkel, mert valami miatt az nagyon bejön a tudjuk, kiknek, akik itt bizony túl tudnak lépni a holokausztos asszociációkon. Nem kell nekünk Alföldi Róbert-rendezéseket nézegetnünk, hála Istennek, az ki van írva a plakátra, az pont elég figyelmeztetés. Aki egy ilyenre mondjuk elmegy, az pont tudja, hogy miért fizet.”

