„Engem és más prominens magyar zsidókat emberi ürüléknek neveztek!” – Schiff András elmagyarázta, miért nem tér haza Magyarországra

Schiff Andrással készített terjedelmes interjút a The Telegraph. A világhírű zongoraművészt szülőhazájához fűződő kapcsolatáról is kérdezték, amelyről elmondta: a jelenlegi, Magyarországon tapasztalható politikai légkör „aggasztóan hasonlít az 1940-es évekhez”. Azt írják: Schiff nagyon óvatos, hogy a „fasiszta” szót ne alkalmazza Magyarországra, de az Orbán Viktor-rezsim iránti rosszallását világossá tette azzal, hogy

nem hajlandó fellépni, sőt, még csak nem is látogat el az országba.

”Nincs reményem arra, hogy a közeljövőben visszatérjek. Attól tartok, hogy ez a kormány nagyon sokáig itt marad, mert Orbán úgy írta át az alkotmányt, hogy az ellenzéki pártnak hatalmas többségre lenne szüksége ahhoz, hogy átvegye a hatalmat, ami gyakorlatilag lehetetlen. És rengeteg propaganda szól arról, hogy a magyarok a keresztény Európa bástyája a migráns hordákkal szemben, ami nagyon népszerűnek bizonyult” – nyilatkozta.

A művész szerint a cigányok a legnagyobb áldozatok

Arra a kérdésre, hogy magyar zsidóként személyesen is fenyegetve érzi magát mindezektől, azt a választ adta: „Nagyon ügyesen csinálják. Azt mondják: »Nézd, itt zsidó művészeti fesztiválokat tartunk, hogy mondhatod, hogy antiszemiták vagyunk?«. De emlékszem, amikor Budapesten taxiba ültem, a sofőr elkezdett panaszkodni, hogy mindenről a zsidók tehetnek. Valójában

ennek a rendszernek az igazi áldozatai a magyarországi cigányok, akiket valóban üldöznek, sokkal jobban, mint a zsidókat.”

Az interjú során feltették azt a kérdést is, hogy származása miatt féltette-e már valaha is a saját biztonságát, amelyre Schiff így válaszolt: „Nos, a közösségi médiában valaki azt mondta, hogy engem és más prominens magyar zsidókat emberi ürüléknek neveztek, valaki más pedig megígérte, hogy levágja a kezemet, ha valaha is Magyarországra jövök. De nem veszem komolyan ezeket a dolgokat.”

A Magyarországgal szembeni antiszemitizmus-vádakat cáfolja egy amerikai kutató - Mandiner „A Magyarországgal szembeni kritika egész egyszerűen normává válik" - vallja Jeffrey Kaplan, aki a magyarországi zsidóság valós helyzetéről szerkesztett kötetet, s aki már személyesen megtapasztalta az uralkodó narratíva kényszerítő kereteit. Kaplan azt tanácsolja: „A magyaroknak sokkal jobban kell elmesélniük a történetüket". Interjúnk!

Nyitókép: Facebook