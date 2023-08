„Adott volt egy rohadt gazember, aki jogosítvány nélkül (sose volt neki!) száguldozott egy főúton, ellenszegült a rendőri intézkedésnek, életeket sodort veszélybe.

Az ilyen rohadt mocskokat egyszer s mindenkorra el kell takarítani az utakról, nagyon helyeslem azt a tervezetet, amely szerint, ha egy ilyen féreg halálos balesetet okoz, azt szándékos emberölésként értékeljék.

Ezt a mocskot bátor és felkészült rendőrök megállították az autópályán, mielőtt még nagyobb bajt csinált volna.

És mi történt ezután? Jött a 24.hu -naná! mi más?-, és szép hosszú cikket írt valami seggfej, miszerint a rendőrök jogtalanul jártak el.

És most majd elkezdik vegzálni ezeket a srácokat, sőt, a végén még meg is hurcolják őket? Egy szemétláda ámokfutó meg egy szemétláda újságíró miatt? Komolyan mondom, ilyen nincs, és nem is lehet. Még szerencse, hogy mások is így látják, és megírták helyettem is a lényeget.

Ha pedig bármi hátrány éri ezeket a rendőröket, akkor nincs igazság. És akkor remélem, legközelebb az a fontoskodó, felesleges kis nyikhaj a 24.hu-tól fog összefutni az autópályán egy ilyen rohadékkal. És nem lesz senki, aki segít rajta...”

***