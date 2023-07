Árpád hídi gázolás: így védenék ki a tragédiákat az autógyártók

De itt ráadásul nem is az volt a baj, hogy az autó a KRESZ szabályait betartva ment, de a vezető nem tudta az autót uralni, hanem extrémen áthágták a maximális sebességet, azaz valahogy azt kell elérni, hogy a KRESZ szabályai betonkeménységűek legyenek a közlekedők szemében. Mindannyiunk érdeke, hogy a hatóságok minél hamarabb minél hatékonyabb megoldást találjanak erre”

– jelezte.

Megkerestük az Audit is, az Audi Hungaria lapunkkal közölte, hogy bár ők értékesítési tevékenységet nem végeznek, azonban autóipari vállalatként kiemelten fontos számukra a közlekedésbiztonság, amely ösztönzése érdekében például a vállalat alapítása óta összesen négy szolgálati járművet (3 db Audi TT-t és egy Audi A3 Limousine modellt) bocsátott a Magyar Rendőrség szolgálatába, valamint 2010 óta támogatjuk a kisgyermekek KRESZ oktatását, ezzel is elősegítve a legkisebbek biztonságos közlekedésre történő nevelését.

A BMW Hungary Kft. portálunkkal közölte, hogy jelenleg nincs ilyen jellegű szabályuk érvényben, mindazonáltal ők és számos márkakereskedő partnerük több alkalommal szervezett olyan vezetéstechnikai tréninget ügyfeleknek, partnereknek, ahol zárt pályán, biztonságos körülmények között ismerhették meg a márka újdonságait, hivatalos instruktőrök segítségével.

Az Árpád hídon történt sajnálatos tragédia akkora hullámokat generált, hogy hétfőn tüntetést is tartottak: kerékpárosok tekertek Budáról Pestre a forgalommal ellentétes oldalon, ahol a gázolás is történt, hogy a Teve utcai rendőrpalotánál átadják követeléseiket. Ezekben többek között az szerepel, hogy a rendőrség számolja fel a spontán gyorsulási versenyeket, legyen több traffipax, vezessék be az átlagsebesség-mérést vagy, hogy radikálisan emeljék meg a rendőrség a bírságok összegét. A tüntető kerékpárosok kiemelték, nem az a céljuk, hogy az autósokat büntessék, hanem hogy ők is biztonságosan biciklizhessenek a városban.