Nocsak! Amiért Trumpot lecsuknák, azt itthon szabadon gyakorolhatja a Gyurcsány-féle baloldal

A mostani ügyészségi dokumentáció 45 oldalon keresztül taglalja, hogyan befolyásolta a 2020-as, a bukásával végződő választási eljárást Trump. Jack Smith különleges ügyész indítványa összesen négy vádpontot tartalmaz, s nem fukarkodik a jogi kifogásnak látszó, ám politikai manifesztumként is értelmezhető nyilatkozatokkal.

A részletekről már beszámoltunk, ám Jonathan Turley jogtudós, a George Washington Egyetem közjogi professzora szerint alapvetően dezinformációval vádolják Trumpot. Mint a Fox News amerikai csatornának kifejtette:

amit a vádirat állít, miszerint Trump valótlanságokat terjesztett, hogy aláássa a 2020-as választás integritását, valójában része a szólásszabadságnak.

Márpedig az az amerikai alkotmány úgynevezett első kiegészítése által védett jog.

A szakértő ráadásul a Legfelsőbb Bíróság egy korábbi döntésére is rámutatott, ami alapján az ilyen és hasonló állítások kriminalizálása „olyan széles cenzori hatalmat adna a kormánynak, amelyre sem e bíróság eseteiben, sem alkotmányos hagyományainkban nem volt példa. E hatalom gyakorlásának puszta lehetősége is borzongást kelt.”

A vádirat azért többet is állít, például azt, hogy Trump és „összeesküvő társai” az eredményhirdetés nyomán formálódó utcai erőszak közepette arra használták fel a zavart, hogy

kettőzött erővel terjesszék hamis állításaikat a választási csalásról,

és ezekre alapozva meggyőzzék a kongresszus tagjait a hitelesítés további elhalasztásáról”. Sőt, állítólag Trump tisztviselőket is győzködött arról, találjanak több republikánus szavazatot, a tömeget pedig rászabadította a Capitoliumra.

Veszélyben a szólásszabadság Amerikában?

Hogy a 2020-as voksolással nem volt minden rendben, illetve hogy a demokratikus rend megdöntésére irányuló kísérlet egyébként évek óta szajkózott, jogi formát azonban eleddig nem kapott vádja mennyire silány, már korábban is írtunk. Most azonban nagyon úgy tűnik, Trumpot végül azért vennék elő, mert a szólásszabadság jogával élve többször is csalással vádolta meg (az ügyészség szerint alaptalanul) politikai ellenfeleit. Kétségtelen, ezt regnáló elnökként tette, ám egyúttal amerikai állampolgárként is.

A vádirat másik gyenge pontja, hogy az arra alapoz, Donald Trump tisztában volt vele, hogy az általa a választási eredményekkel kapcsolatban tett állítások hamisak. Igen ám, csakhogy az exelnök azt mondta, amit a jogászoktól és a tanácsadóitól hallott. Tehát a különleges ügyész gyakorlatilag azt kéri számon rajta, hogy hitt a saját ügyvédeinek – hívta fel a figyelmet minapi cikkében a Magyar Nemzet is.