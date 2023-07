Kötelező migránskvóta, ami nincs

„Jók ezek a soha nem volt, kizárólag a jobboldali politikusok fejében létező kötelező kvóták, amelyek annyira nincsenek, annyira nem is tervezik bevezetni, hogy valamilyen megmagyarázhatatlan okból mégis újra és újra nekiállnak tárgyalni róluk Brüsszelben.

A magyar baloldal politikusai ilyenkor persze vörös fejjel igyekeznek bizonygatni, hogy a kötelező kvóta valójában nem is kötelező, Európa felvilágosult és progresszív részén, ott, ahol valósággal tombol a demokrácia, soha nem is akartak ilyen ronda dolgokat ránk erőltetni, különben is, majd néhány tízezer euróval fakultatívvá lehet varázsolni a kötelezőt, amúgy okosba’.

A migráció amúgy is álprobléma, bár kicsit szomorú, hogy »továbbmennek«, és azt a rengeteg tudást, szeretetet meg elfogadást nem kicsiny és elmaradott hazánkban akarják megmutatni, kamatoztatni. Régóta ismert tény ugyanis, hogy a Közel-Keletről és a Fekete-, illetve Észak-Afrikából érkezett emberek mind tudásban, mind a liberális értékek képviseletében jóval fejlettebbek a buta magyaroknál, gazdag kultúrával rendelkeznek, nem afféle szedett-vedett, kevert népesség, mint amilyen a magyar, amelyik amúgy nincs is.

Régen talán volt, de az már elmúlt. Feloldódtak.

A migráció tehát roppant hasznos dolog, hiszen az új hazát kereső, az üldöztetés elől elmenekült emberek rettenetesen akarnak bizonyítani a többségi társadalomnak, villámgyorsan megtanulják az adott nép nyelvét, és úgy vetik bele magukat a munkába, hogy Sztahanov elvtárs szorgalma és elhivatottsága kutyafüle hozzájuk képest. Ráadásul ott van a gasztronómiájuk, ami felülmúlhatatlan. Nincs is finomabb egy jó kis eritreai ételnél, az afrikai konyha akkor is világhírű, ha némely fasiszták szerint ehetetlen, szenes szörnyűségeket szoktak arrafelé feltálalni, illetve elfogyasztani. Aki ilyesmiket mer nagy nyilvánosság előtt megfogalmazni, az egyszerűen nincs a morális fejlettség azon fokán, amely egy igaz és befogadó demokratára jellemző.

