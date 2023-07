„Magyarország már a kezdetekkor nemet mondott az illegális bevándorlók Európa-szerte felfordulást okozó, nyakló nélküli befogadására és Soros György betelepítésről szóló tervére. Ennek szimbóluma a déli határzár, melynek első, 175 méter hosszú mintaszakasza éppen nyolc évvel ezelőtt készült el. A határvédelem jól működik, Brüsszel azonban kötelező migránskvóta segítségével kerülné meg – 2023-ban is.

»A gazdasági bevándorlás rossz dolog Európában, nem szabad úgy tekinteni rá, mintha annak bármi haszna is lenne, mert csak bajt és veszedelmet hoz az európai emberre, ezért a bevándorlást meg kell állítani, ez a magyar álláspont« – mondta Orbán Viktor még 2015 januárjában, s mint tudjuk, a magyaroknak nem igaza van, hanem igaza lesz. Ebben az esetben tegyük hozzá: sajnos igazunk lett, hiszen a közelmúlt franciaországi képsorai, a kontinens nyugati felét rettegésben tartó terrorcselekmények és a párhuzamos társadalmak megerősödése nem csak emberéleteket követeltek, hanem a hagyományos európai társadalmi és kulturális örökség lerombolásának kísérőjelenségeiként is értelmezhetők.

Míg az európai mainstream média a »Wilkommenskultur« jelszavát harsogta, Magyarországon a tömeges illegális migráció elutasítása és a határvédelem hamar nemzeti egyetértési pontokká váltak. Mindezt a kezdeti közvélemény-kutatási adatok mellett később két nemzeti konzultáció és a kvótanépszavazás eredményei is hűen tükrözik. A kormány a magyar emberek túlnyomó többségének oldalára állt, és a fizikai védelmi rendszert jogi eszközökkel is megerősítette. Ezzel szemben a baloldali pártok már akkor is úgy táncoltak, ahogy Soros György és a nemzetközi liberális elit fütyült. »A legrosszabb ösztönökre épít a kormány, amikor kerítést akar húzni a határra« – mondta Gyurcsány Ferenc, amikor felmerült a biztonsági határzár felépítéséről szóló javaslat.”

