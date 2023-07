„Karácsony Gergely, most már négy éve próbálkozik a főváros vezetésével, leginkább kevés sikerrel. Mégsem látszik más valós alternatíva Karácsony helyett a baloldalon a főpolgármester-jelölt személyére. Ennek oka az, hogy Karácsony és Gyurcsány között, a néha előálló látszat-mosolyszünet ellenére egyfajta szimbiózis alakult ki az évek, de inkább már évtizedek alatt. Karácsony simulékony természetéből fakad, hogy jobban el lehet adni, mint a régi végletekig lejáratódott más gyurcsányistákat. Emberarcú kommunista, ahogy mondani szokták. Ami pedig a főpolgármester politikai pályájából egyértelműen kirajzolódik, hogy bármennyire is kritizálta látszólag többször is Gyurcsányt, időről-időre mégis mindig visszatért hozzá. Sőt kijelenthető, hogy Karácsony mindenki mást elárult már eddigi politikai karrierjében csak Gyurcsányt nem. (...)

Vagyis Karácsony Gyurcsány és emberei nélkül nem tudna létezni, teljesen rájuk van utalva, amivel az egykori miniszterelnök gátlástalanul vissza is él. Gyurcsány beültette az embereit a főváros kasszájába, de ez nem volt elég. A bukott miniszterelnök időről-időre beleszól a főváros politikai kérdéseibe is, például a főváros-kormány viszonyába is. Ez történt legutóbb is, idén áprilisban, amikor Gyurcsány Ferenc a Spirit FM-ből üzent a főpolgármesternek. Elmondta, hogy elégedetlen Karácsonnyal, és azt is kifejtette, hogy hogyan képzelné ő el a főváros és kormány viszonyát. Szerinte ugyanis Karácsony «hazafias kötelezettsége» lenne, hogy «nekimenjen a kormánynak ezerrel». És belebegtette egy DK-s alternatíva felépítését.

Karácsony ezután próbálkozott is a kormánnyal való keménykedéssel, ezért megkapta a piros pontot Gyurcsánytól. A volt miniszterelnök például megvédte őt a védhetetlen 500 milliós botránya során és arról beszélt, hogy van esély rá, hogy egyedüliként támogatják Karácsony Gergely jövő évi indulását.

Karácsony időről-időre visszatér politikai mentorához, őt a pályán elindító Gyurcsány Ferenchez. Nem tud nélküle létezni.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán