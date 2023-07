Ismét tévedtem, a mi Eva Kailink ott ül az EP-ben és szavaz

„Mondták sokan, hogy ez lesz, de eddig nem hittem el. Ismét tévedtem. A mi kis Evink ott ül az EP-ben és szavaz.

Mostantól bármit, ismétlem, bármit mond az EP, bármiről határoz, bármit is akar ránk kényszeríteni, magasról le kell szarni. Ahogy eddig. Csak most már a mocskos pofájukat is befoghatják közben.”