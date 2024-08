Ha vannak gyökereid, eljutsz a fiatalokhoz is

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Milyen út vezetett a Black-Outtól a Kowalsky meg a Vegáig?

Balázs Gyula: A Black-Out underground rockcsapatként szép sikereket ért el, de tíz év aktív működés után valamiért megrekedt a közös munka, a lendület, a lelkesedés, és jómagam is elkezdtem érdeklődni más dolgok iránt. Az volt a tervem, hogy szerzetes leszek, vagy legalábbis belekóstolok abba a világba. Mivel a keleti filozófia iránt érdeklődtem, a krisnásoknál töltöttem egy évet tanulóként. Aztán hamar rájöttem, hogy ezt nem nekem találták ki, és a színpad is rettenetesen hiányzott. Pont ebben az időszakban, 2003-ban keresett meg Jávorszky Béla Szilárd, és felvetette, hogy készíthetne-e nekem zenei alapokat egy

szólólemezhez. Először ágáltam ez ellen, aztán miután visszatértem a polgári életbe, igent mondtam, és elkezdtünk dolgozni. De volt egy kérésem: mivel mindig is csapatban működtem, akkor sem akartam szólólemezt, és kijelentettem, hogy gondolkozzunk zenekarban. Az első névverzió a Kowalsky volt, majd Béla ehhez hozzácsapta a meg a Vegát. Ez volt tehát a kezdet több mint húsz évvel ezelőtt. Az első tervek szerint egylemezes történet lett volna, mivel párhuzamosan még létezett a Black-Out, még ha nem volt is annyira aktív. Aztán gyorsan más irányt vett a dolog, és kinőtte magát a kezdeményezés. Bár igaz, hogy az eltelt két évtized alatt kicserélődött a legénység, a hangszeres részleg, kivéve Jimmyt.