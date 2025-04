Edzője miatt távozhat román csapatából a Puskás-díjas magyar támadó

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Uta Arad Puskás-díjas játékosát, Zsóri Dánielt (is) februárban élesen kritizálta edzője, Mircea Rednic. A csakfoci.hu sajtóértesülésekre hivatkozva azt írja, a tréner és közötte azóta is mindennaposak a viták.