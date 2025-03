Mennyire ismeri Szoboszlai Dominik karrierjét? (KVÍZ)

Tudja, melyik első osztályú osztrák focicsapatban játszott korábban Dominik? Azt is, melyik világklasszis csatár volt csapattársa az osztrákoknál? Esetleg azzal is tisztában van, hány millió eurót fizetett érte a Liverpool? Próbálja ki tudását a Mandiner kvízében, ahol az is kiderül, hányas focicipőt visel a magyar-válogatott játékos!

Gomb Stílus Kitöltöm a kvízt!