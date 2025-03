Elfogyott a türelem: menesztették a magyar válogatott topligás kulcsembereinek edzőjét

Szombaton a Borussia Mönchengladbach ellen is 1–0-s vereséget szenvedtek – Orbánnal, a sérült Gulácsi nélkül -,

amit már a vezetőség nem nézhetett tétlenül, így vasárnap be is jelentették: menesztették Marco Rose vezetőedzőt.

A szakember 2022 szeptembere óta irányította a lipcseieket, első szezonjában bronzérmes lett a bajnokságban és megnyerte a Német Kupát, a következőben is meglett a Bundesliga-4. hely, miközben most nemcsak a BL-, de a teljes nemzetközi indulás is veszélyben lehet.

Rose utódjáról egyelőre még nincs hír, úgyhogy nem tudni, ki irányíthatja Orbánékat szerdán a Stuttgart elleni kupaelődöntőben.

Fotó: Ronny Hartmann / AFP