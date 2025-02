Az NB I-es kiscsapat vezetőjének fájdalmas vallomása: „Mi nem tudunk előkapni egymillió eurót!”

Ezután következett az őszi idényből elhalasztott, Ferencváros elleni mérkőzés, amelyen a zalaiak bravúros döntetlent értek el. Ennek kapcsán szóba került, hogy a télen a ZTE két Fradi-játékossal, Anderson Esitivel és Owusu Kwabenával erősített, bár utóbbi azóta már messze jár, a török másodosztályú Ankaragücü játékosa lett.

„Valahogy már az első pillanatban érezni lehetett Owusun, hogy semmi sem stimmelt neki: feszengett, és például olyan apróságokon problémázott, hogy miért nincs egyedül egy szobában az edzőtáborban.

Amikor a játékosok elkezdik ezeket, akkor inkább el kell engedni ezt a történetet”

A hétvégén visszaadta a Zalaegerszegnek a sors, amit a kecskeméti bajnokin elvett: a Diósgyőr ellen a Zalaegerszeg került ki győztesen a „Fergie-time”-ból (a Manchester United legendás menedzsere, Alex Ferguson gyakran a hosszabbításban vezette győzelemre az övéit, innen az elnevezés), a riválist egy 96. percben szerzett találattal győzte le. Ezzel kapcsolatban Sallói megjegyezte:

„A Fradi és a Diósgyőr ellen éreztem a hitet a csapatban, látszott, hogy nagyon akarunk nyerni. Úgy éreztem, hogy az első gól után a DVTK ráült az eredményre, míg mi inkább azért hajtottunk, hogy nyerjünk, addig ők csak túl akarták élni ezt a meccset”

A Ferencváros elleni bravúros iksz egyik különlegessége az volt, hogy a saját nevelésű Dénes Csanád duplázni tudott. Sallói ennek kapcsán úgy fogalmazott: „A fiataloknak idő és bizalom kell, hogy bebizonyítsák, mire képesek, viszont erre kevés lehetőség van a túlélésért hajtó NB I-es csapatokban”.

A Ferencváros ellen duplázó Dénes Csanád az egyik legreményteljesebb tehetség Zalaegerszegen / Fotó: ztefc.hu

A szakember megosztotta azt is, miszerint

a vezetőség és Márton Gábor között egyfajta „feloldhatatlan ellentét” van, mert míg a klubirányítás hosszútávon gondolkodik, fejlesztené a játékosokat, addig a vEzetőedző „a túlélésért küzd”, ezért „kész labdarúgókra van szüksége”.

A ZTE sportigazgatója azt is elárulta: a máshol valamiért nem sikeres, ám jó képességű, gólerős támadók megtalálása fontos feladat. Példaként felhozta, hogy ők is tárgyaltak a végül Újpestre igazoló szlovén Milan Tuciccsal. „150 ezer eurót ki kellene fizetni a játékjogáért, plusz komoly fizetést is kér. Hogy vigyem bele a tulajdonost egy ilyen üzletbe, amikor ha ne adj’ isten kiesünk, akkor elveszíti a befektetését” – közölte, majd arról is beszélt, hogy a Zalaegerszeg „nem tud előkapni egymillió eurót, mint a Debrecen most télen”.

Sallói úgy véli, a ZTE célja, hogy Magyarország legjobb 12 csapata között legyen, viszont rendkívül fontos, hogy megőrizze NB I-es tagságát, mert a kiesés az egész klubot érintené „az utánpótlástól az alkalmazottakig”, mivel jelentősen csökkenne a költségvetés.