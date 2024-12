Szoboszlaiék örülhetnek – legnagyobb riválisuk megint veszített

Nyitókép: Adrian Dennis / AFP

A Premier League-t nem véletlenül tartják a világ legjobb labdarúgó-bajnokságának – és itt nem csak arról van szó, hogy ténylegesen bármelyik csapat nyerhet még a legnagyobbak ellen is, hanem arról is, hogy évről-évre változik az is, hogy mely klubok érnek oda az élmezőnybe, az első hat helyezett közé. Persze jellemzően a topklubok szerepelnek itt, de azért rendre befér egy egy kisebb vagy középcsapat is a „nagyok” közé. Egyvalami nem változott az elmúlt években, a Manchester City egyeduralma 7 éve szinte töretlen, hiszen a 2017/2018-as idény óta hétből hatszor bajnokok lettek.

Azért csak szinte, mert a 2019/2020-as idényben a Liverpoolnak sikerült megtörnie a sorozatot, és Jürgen Klopp vezetésével megelőzte Pep Guardiola együttesét.

Azóta viszont minden évben a manchesteriek nyertek, bár tavaly szoros volt a versenyfutás a Liverpoollal és az Arsenallal, végül mégis diatalmaskodott a katalán tréner csapata. Nos, úgy néz ki, ez idén megváltozik. Ki tudja, talán elkényelmesedett a csapat, talán Guardiola égett ki, talán elvesztették a motivációt, és persze az is lehet, hogy a Manchester City elleni óriási bírósági pernek is köze lehet a gyenge teljesítményhez.