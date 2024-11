Óriási hírt jelentett be a magyar válogatott világklasszis játékosa (FOTÓ)

Nyitókép: Bánhidi Bence/Instagram

Nagy örömhírt jelentett be Bánhidi Bence a közösségi oldalán, a Pick-Szeged és a magyar férfi kézilabda-válogatott sztárja másodszor is apa lesz. Bánhidi első kislánya, Bella 2021 márciusában született. A csapatkapitánya és felesége, Bánhidi-Nyárády Nóra a kézilabdázó Facebook-oldalán osztotta meg a nagy hírt, hogy érkezik a második babájuk, Milla.

Az apaság egy különleges ajándék, de lányos apának lenni egy egészen más világ.

A kislányommal a kapcsolatunk nagyon különleges és a szívemben külön helye van, amit senki más nem tölthet be. Most pedig olyan szerencsés vagyok, hogy újra átélhetem mindezt, mert érkezik a második hercegnőm, és alig várom, hogy ő is az életem része legyen” – írta közösségi oldalán a 29 éves Bánhidi.

A sportoló a szöveg mellé egy fotót is posztolt, amelyen feleségével, Nórával, illetve kislányával, Bellával látható, a kezében pedig egy rózsaszín, „Mila 2025” feliratú mezt tart, elárulva születendő kislánya nevét és születési évét.