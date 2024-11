Elképesztő: sokan már Szoboszlai Dominik bukását várják

Nyitókép: Ronny Hartmann / AFP

Szoboszlai Dominik, aki jelenleg a Liverpool FC labdarúgója, napjaink legismertebb magyar sportolója, a válogatott csapatkapitánya. A reflektorfény azonban együtt jár a kritikákkal is; így Szoboszlai, bár hatalmas rajongótáborral büszkélkedhet, gyakran szembesül a negatív hozzászólásokkal is.

Amikor történik vele valami, megjelennek a kommentek között a „fotelhuszárok,” akik élesen véleményezik minden lépését – szedte össze az Origo.

Szoboszlai még 2023 nyarán érkezett a Liverpoolhoz az RB Leipzigtől, 70 millió eurós átigazolási díjával pedig minden idők legdrágább magyar focistájává vált. A válogatott csapatkapitánya gyorsan beilleszkedett a csapatba; teljesítménye már az első szezonban elismerést hozott számára.

Az, hogy a Liverpool első tíz Premier League-meccsén mindvégig pályára lépett, jól mutatja, mennyire alapemberré vált. Az akkori vezetőedző, Jürgen Klopp is lelkesen nyilatkozott róla.

Szoboszlai Dominik lenyűgöző teljesítménye

„Egy gép, ugye? Nagyon lenyűgöző, abszolút lenyűgöző! Taktikailag okos, ráadásul a játék mocskos részére is teljesen készen áll, vagyis a kemény munkára ott, ahol manapság ez nem túl divatos: ahol lőnek, beadnak, futnak és egyebek. Tényleg levegőt sem hagy az ellenfeleinek” – mondta róla Klopp.

Az első liverpooli szezonban Szoboszlai 45 mérkőzésen hét gólt szerzett és négy gólpasszt adott.

Kitartó munkabírását jól mutatja a StatsBomb elemzése is,

amely szerint a Premier League egyik legaktívabb nyomásgyakorló játékosa volt. Bár a rangsort az argentin Julián Álvarez vezette, Szoboszlai a második helyen végzett, olyan sztárokat maga mögé utasítva, mint Martin Ødegaard, Dejan Kulusevski és Alexis Mac Allister. Átlagosan közel 30 alkalommal helyezett nyomást az ellenfél labdás játékosára meccsenként, ez pedig hozzájárult ahhoz, hogy a Liverpool sikeresen alkalmazza a letámadásos játékot.

A nyári változások ellenére Szoboszlai továbbra is meghatározó szereplője a csapatnak. Jürgen Klopp távozása után Arne Slot vette át az irányítást Liverpoolban, és úgy tűnik, Szoboszlai pályafutása itt is töretlen: eddig kilenc bajnoki mérkőzésből hétszer kezdett, és a Bajnokok Ligájában is kiemelkedő játékidőt kapott.