A világ legjobbja lesz? – hihetetlen formában tért vissza a versenyzéshez a Párizsban aranyérmes úszónk (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Úgy tűnik, annak ellenére, hogy idén sem volt ideje nyaralni, eléggé kipihente magát a párizsi játékok után a magyar küldöttség első aranyérmét szerző ifjú úszónk, Kós Hubert, hiszen visszatért a versenyzéshez, és remekül kezdte az új egyetemi szezont az Egyesült Államokban – számolt be a Eurosport. A párizsi olimpián 200 méteres hátúszásban olimpiai bajnok 21 éves kiválóság University of Texas at Austin házibajnokságán ismét rendkívüli időeredményeket ért el.